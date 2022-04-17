Воронеж, 17 апреля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту ДТП с участием двух автобусов возбуждено в Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 17 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Специализированным отделом по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — сообщили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля около 20:15 на 524 километре автодороги М4-«Дон» в Новоусманском районе Воронежской области водитель микроавтобуса Ford Transit при выполнении маневра поворота налево в направлении села Новая Усмань, не уступил дорогу рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Элиста – Санкт Петербург. В результате погибли три человека, 14 в больнице, в том числе девять — в тяжёлом состоянии. Ранее СК также возбудил уголовное дело по факту аварии.