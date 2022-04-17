Чита, 17 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 17 апреля, всего в регионе привит первым компонентом 697 918 человек (+3749 за неделю), из них завершили вакцинацию — 646 313 (+3276 за неделю).

Permkrai.ru Вакцинация

Повторно вакцинировались 203 155 забайкальцев (+2749 неделю).

Также первый компонент вакцины получили 960 детей (0 за неделю), из них завершили вакцинацию — 787 (+15 за неделю).

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