Элиста, 17 апреля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Власти Воронежской области и Калмыкии рассматривают вопрос транспортировки в республиканскую больницу имени Жемчуева одного из пострадавших в результате ДТП с двумя автобусами. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Калмыкии 17 апреля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автобус

В результате дорожной аварии пострадала жительница Калмыкии – пассажирка рейсового автобуса Элиста — Санкт-Петербург. Женщина получила ушибы мягких тканей стопы. Закрытый перелом левой голени диагностирован у водителя автобуса. Он в состоянии средней тяжести госпитализирован в Воронежскую городскую клиническую больницу.

Министерство здравоохранения Калмыкии вместе с властями Воронежской области решают вопрос о возможной транспортировке водителя в Элисту. Остальные пассажиры автобуса после завершения следственных и административных мероприятий отправятся далее по маршруту в Санкт-Петербург.

ИА REGNUM сообщало, что микроавтобус и двухэтажный рейсовый автобус сообщением Элиста — Санкт-Петербург столкнулись вечером 16 апреля на 524-м километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. Скончались три человека. По данным на 17 апреля, в тяжёлом состоянии в больницах Воронежа остаются девять пациентов.