Донецк, 17 апреля 2022, 14:22 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️14:09 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 Град», — отмечается в сообщении.
Также ВСУ снова обстреляли Ясиноватую из «Градов».
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