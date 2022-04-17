Донецк, 17 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

U.S. Army Europe ВСУ на учениях

Следите за развитием событий в трансляции: ««По-другому не получится»: военная спецоперация России — трансляция»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️14:09 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 Град», — отмечается в сообщении.

Также ВСУ снова обстреляли Ясиноватую из «Градов».