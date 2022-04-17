Абу-Даби, , 14:22 — REGNUM Мессенджер Telegram получил обновление, в котором добавлена возможность создания новых звуков уведомлений и новые функции по настройке ботов. Об этом сообщается на сайте мессенджера.

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Одним из изменений новой версии стала возможность установки пользовательских звуков уведомлений. Теперь в качестве уведомления можно установить любой аудиофайл продолжительностью менее 5 секунд. Также в мессенджере появилась возможность настройки отключения уведомлений в чатах на любой срок.

Ещё одной новой функцией стала опция автоматического удаления сообщений в любом чате. При активации этой функции сообщения пользователям будут автоматически удаляться после истечения выбранного срока.

Также новый функционал получили боты, которые активно используются в Telegram-каналах. Разработчики получили возможность создания интерфейсов ботов на JavaScript, а администраторы каналов – опцию быстрой настройки ботов.

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