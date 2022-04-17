Кемерово, 17 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 17 апреля, на лечении из-за коронавируса находится 1841 пациент. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 133 случая заражения коронавирусом. За это же время 97 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 160 157 случаев заражения коронавирусом, 156 034 человека выписаны, 2282 пациента скончались.