Курган, , 14:17 — REGNUM В Курганской области за сутки на 17 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано семь человек, выписаны по выздоровлению 18. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлен 71 заражённый коронавирусом курганец, на два человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 17 апреля выявлено 102 979 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 100 260 человек, скончались 1404 пациента (на одного человека больше, чем днём ранее).

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