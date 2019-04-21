Новосибирск, 17 апреля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области для стабилизации обстановки и снижения риска перехода ландшафтных пожаров на поселения в наиболее горимые районы направлены аэромобильные группировки МЧС России. В муниципалитетах развёрнуты оперативные штабы и опорные пункты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mchs.rk.gov.ru Травяной пожар

По данным регионального управления МЧС России, только за минувшие сутки на территории Новосибирской области зафиксировано около 1500 термически активных точек, ликвидировано 433 пожара, 406 из них – горение сухой травы и мусора.

Так, накануне, 16 апреля, в посёлке Дивинка Болотнинского района при сжигании мусора огнём были уничтожены все постройки на придомовой территории, где проживала семья пенсионеров. В Калининском районе Новосибирска в результате бесконтрольного сжигания сухой травы на дачном участке, огонь повредил четыре садовых домика. В деревне Ургун Искитимского района местная жительница сжигала сухую траву, но из-за сильного ветра пламя вспыхнуло и создалась угроза перехода огня на строения. Пожарным удалось отстоять от огня жилой дом и соседние участки. В Каргате на одном из частных подворий огонь уничтожил все постройки на общей площади 90 кв. метров.