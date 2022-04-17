17 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир поддержал увеличение поставок оружия на Украину ради предотвращения продовольственного кризиса.

Оксана Переможенко, , 15:24 — REGNUM Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир поддержал увеличение поставок оружия на Украину ради предотвращения продовольственного кризиса. Такое заявление глава минсельхоза ФРГ сделал в интервью, опубликованном 17 апреля медиагруппой Funke.

Армия Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир выступил за увеличение поставок оружия на Украину. Он пояснил, что на Украине, вероятно, уничтожается сельскохозяйственная инфраструктура и нарушаются цепочки поставок. Это, по мнению Оздемира, может иметь долгосрочные последствия для украинского сельского хозяйства и, следовательно, для мировых поставок продовольствия. Помогите найти связь, а то я в растерянности. Министр сельского хозяйства предлагает наводнить Украину оружием, чтобы война не кончалась, чтобы спасти посевную? Так что ли?» — недоумевает автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

Джем Оздемир Heinrich-Böll-Stiftung

«Чтобы сеять семена ненависти», — написал Nikolay M.

«Ну, а какое оружие они могут поставить? Танки что ли? Так их… [накроют] тут же. Их ведь в багажнике авто не привезёшь. Ну что они могут?» — не понимает Павел.

«Ага… Мало минами поля удобрили, почве железа не хватает», — с сарказмом добавил «Н».

«Зерно не продавать, удобрения — тоже, газик закрутить, пусть кайфуют», — призвал Евген.

«Все основные страны-поставщики зерна уже благоразумно закупорили свои хранилища, оттуда в ближайшие год-два не будет продано ни единого зёрнышка. А на что рассчитывает этот болван, требующий поставок вооружений в страну, которой, считай, уже почти не существует, я мало себе представляю», — отметил Close Approach.

«Отключить газ, и всё встанет на свои места», — написал Сергей.

«Теперь у Джема не будет ни пшеницы, ни газа, ни оружия. Ну и ладно, хозяин-барин!» — с сарказмом добавила Тамара Алексеевна.

«Говорилось же, что землю на Украине Запад скупил. Война идёт за землю», — пишет Vladislav B.

«Да вроде логика очевидна. Чем больше оружия на Украину, тем больше разрушений там. Разрушения уменьшают способность Украины производить сельхозпродукцию и экспортировать её. Следовательно, продовольствие в мире (и Германии) станет дороже, Германия выделит больше денег своим сельхозпроизводителям в распоряжение этого министра, и он станет более значимым человеком, руководя (и накладывая лапу) большим потоком денег», — не без иронии прокомментировал новость Владимир Г.

«Логика простая. Евробоссы всё понимают, что Украину они потеряли, кормушка закрылась, теперь условия диктуют не они. Поэтому в своей злобе хотят причинить максимальный ущерб России как материальный, так и демографический, плюс оставить Украину в разрухе», — выразил свое мнение один из участников обсуждения.

«Что посеешь, то и пожнёшь. Сеющий ветер пожнёт бурю», — добавил Борис В.

«Может, они артиллерией хотят поля вспахать? Я другой связи не прослеживаю», — недоумевает Лариса.

«Если на деньги фонда мира покупают оружие, то заявление министра сельского хозяйства меня лично не удивило… Ничего, Россия победит всех нацистов!!! Победа будет за нами!!!» — добавил «Эрнесто Че».

«Шольц там по всей видимости уже вообще никто, теперь даже сельхозминистры мировой порядок хотят строить…» — отреагировал IFR.

«По его логике, нужно ещё больше оружия, чтоб все посевные поля превратить в боевые поля…» — отметила Svetlana.

«Да всё логично. Они просто хотят поголодать…» — с сарказмом пишет Кasтpo.

«Логика отсутствует напрочь!!!» — подытожила Оксана.