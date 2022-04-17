Питтсбург, США, , 14:06 — REGNUM В результате стрельбы в Питтсбурге (штат Пенсильвания) погибли два подростка и еще девять получили ранения. Об этом 17 апреля сообщает городская полиция.

Стрельба

По информации правоохранителей, в сданном в краткосрочную аренду помещении проходила вечеринка с участием до 200 человек, в числе которых был много несовершеннолетних, и в ходе нее было произведено до 50 выстрелов внутри помещения, а также еще несколько снаружи.

Также указывается, что, когда подразделения полиции быстрого реагирования прибыли на место происшествия, там снова были выстрелы и правоохранители после этого видели покидающих район пешком и на транспорте молодых людей.

«В больнице была констатирована смерть двух пострадавших — оба подростки… По меньшей мере 11 человек получили огнестрельные ранения, включая погибших», — говорится в сообщении полиции и добавляется, что все пострадавшие госпитализированы. В настоящее время ведется установление причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее как минимум 12 человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в городе Колумбии в американском штате Южная Каролина.