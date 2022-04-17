Узловая, Тульская область, , 14:05 — REGNUM Жительница Тульской области была до смерти избита своим знакомым. Тело погибшей обнаружили на лестничной площадке соседи. Об этом сообщили 17 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следственный комитет Sledcom.ru

По предварительным данным, тело местной жительницы 1982 года рождения было обнаружено на лестничной клетке жилого дома в городе Узловая Тульской области. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело.

По версии следствия, ночью 15 апреля 2022 года женщина распивала спиртные напитки со своей знакомой и ее 43-летним сожителем. В ходе произошедшего конфликта мужчина подверг потерпевшую избиению руками по голове. Потерявшую сознание женщину он вытащил на лестничную площадку. Позже её уже без признаков жизни обнаружили соседи.

Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. В ближайшее время следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что фигурант дела уже имеет судимость за совершение тяжкого преступления.