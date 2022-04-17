Новосибирск, 17 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 18 апреля, в большинстве районов ожидается высокая пожароопасность 4 класса горимости. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

30.mchs.gov.ru Травяные пожары

По данным регионального управления МЧС России, увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров.

Новосибирцев просят быть предельно осторожными в обращении с огнём, не разводить костры и строго соблюдать правила пожарной безопасности.