Кемерово, , 13:59 — REGNUM В мире сегодня происходят глобальные изменения и России необходимо адекватно реагировать на угрозы, инициированные Западом. Об этом заявил кемеровчанин Эдуард Нилов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российская армия борется с нацистами. В это непростое время появляются настоящие герои, как та бабушка, которая вышла со Знаменем Победы и думала, что встречает русских. Но там оказались нацисты, которые смогли наступить на это Знамя, повалив его на землю, — отметил Нилов. — Россияне массово поддерживают деятельность российской армии по защите Донбасса. Социальные сети до предела раскалены информацией о передвижении российских войск, об уничтоженных военных объектах Украины, а самое главное — это многочисленные поздравления жителей Донбасса с наступающим миро».

Он подчеркнул, что «теперь они смогут спокойно спать, их дети пойдут в школу, им не придётся больше прятаться в подвалах».