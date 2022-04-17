В районе Геленджика дожди размыли участок федеральной трассы
Геленджик, Краснодарский край, 17 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Участок федеральной трассы оказался размытым в районе Геленджика 17 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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Сотрудники МЧС
По данным МЧС, повреждение целостности полосы произошло на 1 492 км участка федеральной трассы М-4 «Дон», в районе посёлка Михайловский перевал. Причиной стали осадки и переувлажнение грунта.
На данном участке введено реверсивное движение», — уточнили в МЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, на 16 — 19 апреля на территории Краснодарского края действуют штормовые предупреждения о заморозках и об угрозе схода лавин в горах.