Салехард, , 13:55 — REGNUM Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 17 апреля за сутки госпитализировали 14 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 44 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели за сутки 40 ямальцев. Заразился коронавирусом 34 человека — на одного меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых нет вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 17 апреля зарегистрировано 136 243 случая заражения коронавирусом, выздоровели 134 476 человек, 1039 скончались.

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