Москва, 17 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Интернет-поисковик «Яндекс» при наборе в поисковой строке названия «Россия» предлагает добавить к нему слова «проигрывает войну». Об этом 17 апреля сообщает телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».

Алексей Алексеев Яндекс

«Тем временем, подсказка «Яндекса» по запросу «Россия» (проверили, девочки, на своём мобильном устройстве)», — говорится в сообщении.

Также к нему прикреплен скриншот, на котором при наборе названия нашей страны к нему предлагается среди других вариантов добавить словосочетание «проигрывает войну».

Отметим, головное юридическое лицо компании «Яндекс», которая владеет одноимённым русскоязычным поисковиком, зарегистрировано в Нидерландах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Следственный комитет РФ устанавливает данные иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины.