Донецк, 17 апреля 2022, 13:48 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой 3 ракеты из БМ-21 «Град». Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:34 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из БМ-21 Град», — отмечается в сообщении.
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