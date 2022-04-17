Донецк, 17 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Ясиноватой 3 ракеты из БМ-21 «Град». Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдыта ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:34 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из БМ-21 Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли еще четыре населенных пункта в ДНР.