Москва, , 13:46 — REGNUM Москва обеспокоена вовлечением неарктических государств НАТО в военную активность альянса в северных широтах и отмечает риски непреднамеренных инцидентов с силами альянса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

НАТО NATO North Atlantic Treaty Organizaton

«Не может не вызывать обеспокоенность и интернационализация военной деятельности Альянса в высоких широтах, в которую вовлекаются неарктические государства НАТО. В связи с этим возникают риски непреднамеренных инцидентов, которые … могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме», — передает его слова ТАСС.

Проведение очередных военных учений НАТО на севере Норвегии не способствуют обеспечению безопасности в арктическом регионе, добавил он.