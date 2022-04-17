В МИД РФ рассказали о рисках непреднамеренных столкновений с НАТО в Арктике
Москва, 17 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Москва обеспокоена вовлечением неарктических государств НАТО в военную активность альянса в северных широтах и отмечает риски непреднамеренных инцидентов с силами альянса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
«Не может не вызывать обеспокоенность и интернационализация военной деятельности Альянса в высоких широтах, в которую вовлекаются неарктические государства НАТО. В связи с этим возникают риски непреднамеренных инцидентов, которые … могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме», — передает его слова ТАСС.
Проведение очередных военных учений НАТО на севере Норвегии не способствуют обеспечению безопасности в арктическом регионе, добавил он.