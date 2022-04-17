Мостовской район, Краснодарский край, 17 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Мостовском районе Краснодарского края днём 17 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Игорь Двуреков Вертолет Ми-2

Сообщение о ЧП поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в 12:30.

По предварительным данным, в поле, при заходе на посадку, произошло падение вертолета Ми-2, производившего обработку сельхозугодий.

Сообщается об одном погибшем. На Местре работают спасатели.