Тюмень, , 13:43 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 174 вылеченных ковидных пациентов, и 26 госпитализированных с COVID-19. Об этом 17 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 17 апреля коронавирус выявили у 156 тюменцев. Это на пять человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 17 апреля коронавирус выявили у 189 193 человека, выздоровели 182 372 пациента, скончались 4279 (на два человека больше, чем днём ранее).

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