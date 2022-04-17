Тюмень, 17 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 174 вылеченных ковидных пациентов, и 26 госпитализированных с COVID-19. Об этом 17 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 17 апреля коронавирус выявили у 156 тюменцев. Это на пять человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 17 апреля коронавирус выявили у 189 193 человека, выздоровели 182 372 пациента, скончались 4279 (на два человека больше, чем днём ранее).