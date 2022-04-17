Рим, 17 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Итальянское предложение об установлении потолка цен на российский газ является способом усилить санкционное давление на РФ, это будет обсуждаться на следующей встрече руководства ЕС. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

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«Теперь мы задаемся вопросом, нужно ли нам делать больше. Европа продолжает финансировать РФ, покупая нефть и газ, в том числе по цене, не имеющей отношения к историческим ценностям и затратам на добычу», — отметил он в интервью газете Corriere della Sera.

На фоне западных санкций в отношении России Драки неоднократно отмечал необходимость принятия мер для снижения зависимости от РФ в сфере поставок энергоносителей и увеличения импорта газа из других стран.