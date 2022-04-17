Воронеж, , 13:39 — REGNUM Большинство пострадавших в результате крупной автоаварии в Воронежской области 16 апреля являются пассажирами микроавтобуса. Данные привели в пресс-службе СУ СКР по региону 17 апреля.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, сообщили в ведомстве, при столкновении микроавтобуса и рейсового автобуса на месте погибли две женщины — пассажирки первого транспортного средства. Также позже в больнице скончался 34-летний пассажир микроавтобуса.

«Также, по предварительным данным, в результате аварии 12 пассажиров микроавтобуса – шесть мужчин и шесть женщин, в том числе 17-летняя девушка, получили различные телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Травмированные водитель «Форд Транзит» и 48-летний мужчина, являвшийся вторым водителем автобуса «Сетра», также доставлены в больницу», — уточнили в СКР.

Уголовное дело, возбуждённое по ч.3 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц)» расследуется в первом отделе по расследованию особо важных дел аппарата управления.

В рамках следствия проводятся допросы свидетелей, назначены экспертизы, истребована документация.

Как сообщало ИА REGNUM, микроавтобус и двухэтажный рейсовый автобус сообщением Элиста — Санкт-Петербург столкнулись вечером 16 апреля на на 524 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. Скончались три человека. По данным на 17 апреля, в тяжёлом состоянии в больницах Воронежа остаются девять пациентов.

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