Донецк, , 13:38 — REGNUM ВСУ обстреляли еще четыре населенных пункта в ДНР. Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️11:40 — н.п. Новгородское — н.п. Глубокая Балка: выпущено 9 гранат из СПГ; ️11:50 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка: выпущено 5 мин калибра 120 мм; ️12:04 — н.п. Майорск — н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 6 мин калибра 82 мм, 4 гранаты из СПГ, 9 гранат из РПГ, также применялось стрелковое оружие; ️13:06 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 5 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой еще 5 ракет из БМ-21 «Град».

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