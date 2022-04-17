Киев, 17 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. СК РФ устанавливает данные иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины.

Sledcom.ru Следственный комитет

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«СК РФ продолжает работу по установлению данных иностранных граждан, которые участвуют в качестве наемников в боевых действиях на стороне Украины», — отмечается в сообщении.

Согласно заявлению Минобороны РФ, «киевский режим привлек 6824 иностранных наемника из 63 государств».

СК РФ учитывает все сведения при расследовании уголовных дел для дачи уголовно-правовой оценки действиям иностранных наемников.