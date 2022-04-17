Москва, 17 апреля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Восстановление доступа к YouTube-каналу филиала ВГТРК в Чеченской Республике — ГТРК «Вайнах» — потребовал у американской компании Google Роскомнадзор. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Rkn.gov.ru Роскомнадзор

«Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу ГТРК «Вайнах» — филиала ВГТРК в Чеченской Республике, принадлежащего российскому СМИ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что Роскомнадзор считает такого рода блокировку российских СМИ со стороны администрации видеохостинга YouTube нарушающими «ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Кроме того, добавляется, что ведомство считает недопустимой блокировку названного аккаунта и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения, сообщить об этом ведомству и пояснить причины введения таких ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев прокомментировал возможность отключения в России американского видеохостинга YouTube.