Морозовский район, Ростовская область, , 13:29 — REGNUM В Ростовской области после вмешательства прокуратуры четырём детям-сиротам власти предоставили жильё. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Ysia.ru

О нарушениях прав льготной категории граждан стало известно в ходе прокурорской проверки, которую прокуратура Морозовского района провела на основании поступивших жалоб. Четверо граждан имели право на получение благоустроенного жилья, однако с 2021 года не были им обеспечены.

Прокуратура приняла меры реагирования, после чего районная администрация предоставила сиротам жилые помещения, соответствующие всем требованиям закона.