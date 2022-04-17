Донецк, 17 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ в Харцызске без энергоснабжения остаются 3 ТП и 432 бытовых абонента. Об этом 17 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы, сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал при обстреле города Харцызск в Донецкой народной республике со стороны ВСУ.