Донецк, 17 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Ясиноватой еще 5 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:12 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Минеральному 5 снарядов калибра 122 мм.