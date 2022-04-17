Ростов-на-Дону, 17 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Масштабным субботником завершился месячник чистоты в Ростовской области. Мероприятие объединило более 31 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Kzn.ru Субботник в Казани

Весенний месячник чистоты начался в Ростовской области 21 марта. Немногим менее чем за четыре недели в нём приняли участие около 46 тыс. человек. В областном субботнике 16 апреля приняли участие представители органов власти, представители бизнес-сообществ, общественники, активисты, которым небезразлична окружающая среда.

В Ростовской области от мусора очистили более 3,2 тыс. гектаров, проведена валка и обрезка 2,8 тыс. деревьев, вывезено более 1,4 тыс. тонн мусора. Наводили порядок не только в парках и скверах, но и на спортивных объектах.