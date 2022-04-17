Тверь, , 13:23 — REGNUM Артисты Донецкого республиканского академического молодёжного театра выступят 17 и 18 апреля со спектаклями в Твери. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Артисты Донецкого республиканского академического молодёжного театра Пресс-служба правительства Тверской области

Гастроли актёров из Донбасса организованы в рамках федеральной программы «Большие гастроли. Зарубежное направление».

Увидеть спектакли донецких артистов можно в Театре юного зрителя ДРАМТ — там будут представлен две постановки для подростков и молодежи.

17 апреля состоится показ спектакля по пьесе Дмитрия Данилова «Человек из Подольска», поднимающий актуальные проблемы общества. 18 апреля тверским зрителям покажут постановку Донецкого театра по пьесе Юрия Полякова «Как боги».