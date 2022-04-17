Москва, 17 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Гала-концерт III Международного молодёжного фестиваля «Проза и поэзия» пройдёт в Москве 17 апреля. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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В финальный этап конкурса вышли чтецы из России, Казахстана, Китая, Колумбии, Сирии, Таджикистана, Афганистана, Узбекистана и Эстонии. Участники прочтут отрывки из произведений классиков русской литературы, некоторые представят собственные произведения. Организаторы конкурса отметили, что на гала-концерт приглашены более 200 детей из семей, эвакуированных из ДНР и ЛНР.

Жюри конкурса определит победителей в номинациях «Проза», «Поэзия», «Авторское произведение» и «Иностранный русский язык». В состав жюри входят заслуженные деятели искусств, театральные актёры и ведущие специалисты учебных учреждений. Председателем жюри является актриса театра и кино Наталья Бочкарёва.

Целями Международного конкурса «Проза и поэзия» являются выявление и поддержка одарённых детей, а также популяризация литературы. В конкурсе участвуют чтецы из четырёх возрастных групп: от 6 до 9 лет, от 10 до 12 лет, от 13 до 16 лет и от 17 до 35 лет.