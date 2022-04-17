Чита, , 13:17 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 17 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 496 (+63 за минувшие сутки).

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Вместе с тем 163 814 пациента (+242 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Тяжелобольных насчитывается 31 (+7 за сутки), двое (0 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее число жертв составляет уже 2657 человек (+1 за сутки). Это произошло впервые за пятую волну пандемии.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 326 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

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