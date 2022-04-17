Воронеж, 17 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В тяжёлом состоянии находятся девять пострадавших при автоаварии с двумя пассажирскими автобусами в Воронежской области. Данные опубликовал 17 апреля региональный департамент здравоохранения.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Фото с места аварии

«В настоящее время в БСМП №10 получают стационарную помощь девять человек, из них семь — в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. В БСМП №1 — три человека, из них двое — в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — говорится в сообщении департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 16 апреля на на 524 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области столкнулись микроавтобус, перевозивший сотрудников предприятия, и двухэтажный рейсовый автобус маршрута Элиста – Санкт-Петербург. На месте погибли два человека, травмы получили 15 человек, из них 13 госпитализировали. Утром 17 апреля стало известно о смерти мужчины, поступившем в крайне тяжёлом состоянии. По факту аварии возбуждено уголовное дело.