Харьков, Украина, 17 апреля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Памятник знаменитому советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове снесен украинскими военными. Об этом 17 апреля сообщает украинское издание «Суспільне. Новини» («Общественное. Новости»).

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Георгий Жуков

«Бюст советскому маршалу Георгию Жукову на проспекте в Харькове был демонтирован утром 17 апреля. Эту информацию Суспільному подтвердила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. По ее словам, это сделали военные», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что неизвестно кто именно снес памятник советскому полководцу и добавляется, что это произошло около 11:00 (совпадает с мск), когда к памятнику приехали на двух машинах украинские военные, снявшие с постамента бюст Жукову, изрисовавшие постамент националистическими символами и надписями, которые затем увезли памятник в неизвестном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Минеральному в Донецкой Народной Республике (ДНР) пять снарядов калибра 122 мм.