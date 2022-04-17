Черлакский район, , 13:12 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту лесного пожара в Черлакском районе Омской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорном ведомства региона.

В результате, как отмечается, пострадал лес, а также территория детского лагеря. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». В рамках проверки сотрудники ведомства намерены дать оценку действиям органов власти.

«Также на контроле прокуратуры находится проверка правоохранительных органов по установлению причин и обстоятельств появления и распространения огня, в числе приоритетной рассматривается версия неосторожного обращения с огнем в лесу», — добавили в прокуратуре.