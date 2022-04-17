Ханты-Мансийск, 17 апреля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 17 апреля госпитализировали 12 больных с COVID-19, 105 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 87 новых случая заражения коронавирусом, на 31 человека меньше, чем днём ранее.

С начала пандемии в Югре к 17 апреля насчитывается 208 625 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 205 018 пациентов, 2534 скончались.