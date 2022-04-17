Серов, Свердловская область, 17 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Свердловской области на трассе Екатеринбург – Серов погиб пешеход. Авария произошла утром 17 апреля, сообщает областное Управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, на мужчину наехал грузовик «ДАФ» с прицепом, ехавший со стороны Серова. 34-летний пешеход неожиданно вышел на проезжую часть, стал её перебегать и попал под колёса.

Выясняются обстоятельства аварии. Также установлено, что грузовик перевозил лес и документы на этот груз были оформлены с нарушением законодательства. Автомобиль помещён на спецстоянку. Проводится проверка.