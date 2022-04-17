Тверь, , 13:07 — REGNUM Более 17 тонн гуманитарного груза отправлено жителям Донецкой и Луганской Народных Республик из Тверской области 16 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

photo 2022-04-16 14-19-45 Пресс-служба правительства Тверской области

Гуманитарный груз будет доставлен самолетом ИЛ-76. Эта партия станет девятой доставкой гуманитарной помощи из Верхневолжья. Всего из региона всего было отправлено шесть фур с грузами общей массой более 75 тонн и два груза массой более 29 тонн самолётами ИЛ-76.

В составе нового груза отправили воду, муку, крупы, овощи, предметы первой необходимости, а также непродовольственные товары.

Добавим, что ранее Тверская область приняла более 300 вынужденных переселенцев с Украины — женщин, детей, пожилых людей.