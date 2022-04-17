Верхнедонской район, Ростовская область, , 13:04 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор по делу о махинациях с социальными выплатами, фигурантками которого стали бывшая заведующая отделом соцзащиты населения администрации Верхнедонского района и её 56-летняя знакомая. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 17 апреля.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что обвиняемые с мая 2019 года по февраль 2020 года вводили в заблуждение комиссию по оказанию адресной социальной помощи малоимущим гражданам, в результате чего 56-летней женщине было выплачено более 100 тыс. рублей. Кроме того, экс-чиновница в декабре 2018 года похитила более 20 тыс. рублей, выделенные из бюджета на выплаты социальных пособий для жителя Верхнедонского района.

Бывшая чиновница признана виновной в мошенничестве и служебном подлоге, её 56-летняя знакомая – в мошенничестве.

Суд назначил бывшей чиновнице один год и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом 20 тыс. рублей. Второй фигурантке уголовного дела назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Приговор в законную силу пока не вступил.