Донецк, 17 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм. Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

7th Army Training Command ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:50 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 7 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой 5 ракет из БМ-21 «Град».