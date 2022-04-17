Челябинск, 17 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Челябинске местного жителя судят за ДТП, в котором погибла женщина. Слушания начались 15 апреля в Ленинском районном суде.

Pixabay.com В суде

Авария произошла днём 10 июня на улице Дзержинского. Следователи считают, что водитель Volkswagen, будучи в состоянии опьянения из-за приёма лекарств, выехал на встречную полосу, проехал на красный свет и допустил ДТП. Всего в аварию попали пять машин. Самый сильный удар пришёлся на «Ладу Гранту». Одна ехавшая там женщина в итоге погибла, а вторая получила тяжелые травмы. У 30-летней погибшей остались два ребёнка.

Как пишет 74. ru, изначально была информация, что между подсудимым и семьёй погибшей могут заключить мировое соглашение. Сестра женщины написала заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако позднее обвинение усилили, указав состояние опьянения, и примирение стало невозможным.

Защита подсудимого считает, что опьянение якобы не установлено материалами дела. При этом у мужчины есть заболевание, из-за которого в момент ДТП он «не мог ни осознавать своих действий, ни контролировать их», — утверждает адвокат. Судебный процесс продолжается.

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