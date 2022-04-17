Москва, , 13:00 — REGNUM Ухудшение отношений между Берлином и Киевом из-за резких заявлений посла Украины в Германии Андрея Мельника прокомментировала 17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не нравится? Теперь Берлину осталось лишь представить, что такие «Мельники» с ровно такой же идеологией, но уже не в облике послов, а с нашивками «Азов» и автоматами 8 лет терроризировали людей на Украине с украинскими и российскими паспортами и угрожали России», — написал она, комментируя статью экс-главы немецкого МИД Зигмара Габриэля, в которой он обвинил посла Украины в Берлине Андрея Мельника в распространении теорий заговора для дискредитации президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Также Захарова задалась гипотетическим вопросом о том, как бы себя чувствовал официальный Берлин, если бы «такое чудовище» вырастили у него под боком в случае, когда США захотелось бы сделать из сопредельной с Германией страны «бойцового бультерьера, которого натравливали бы на немцев».

«И всё потому, что ориентированных на сотрудничество российских дипломатов Берлин выслал, а с обезумевшим от национализма украинским послом ведет эпистолярную полемику», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в распространении теорий заговора для дискредитации президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера обвинил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль украинского посла в Берлине Андрея Мельника.