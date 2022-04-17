Воронеж, 17 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Неравнодушные воронежцы спасли упавшую в озеро собаку, которая не могла выбраться. Об этом сообщили жители в паблике «Твой и мой Воронеж».

Дарья Драй ИА REGNUM Собака

«Мы с подругой мимо проходили, а у озера на Минской собрался народ – собака туда упала. Она там плавала минут 25 – не могла вылезти. Ну, я и подошёл, попробовал вытащить. Сначала она не давалась, кусалась, но потом все-таки зацепил ее и вытащил, спас пацана», — написал автор поста.

На видео, опубликованном автором, видно, как средних размеров собака безуспешно пытается выбраться из озера. Один из молодых людей сначала пытается схватить её, второй протягивает палку, за которую собака цепляется зубами, после этого её хватают за шкирку и вытягивают из озера. Автор поста добавил, что собака, по всей видимости, принадлежит пожилой женщине.