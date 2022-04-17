Белград, 17 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Александр Вучич — победивший на выборах президента Сербии действующий глава государства — заявил послу РФ Александру Боцан-Харченко, что Белград продолжит партнерские и дружественные отношения с Москвой.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

17 апреля сербский лидер принял российского посла, который поздравил его с повторным избранием на пост главы государства.

«Поблагодарив за поздравления, Вучич сказал, что Сербия на своем европейском пути продолжит сохранять традиционные дружественные отношения и партнерство с РФ и КНР. На встрече шла речь о развитии сербско-российских двусторонних отношений», — отмечается в сообщении администрации Вучича.

Вучич победил на выборах президента Сербии 3 апреля с результатом около 60%, его Сербская прогрессивная партия получает около 120 мест из 250 на выборах в Скупщину страны.