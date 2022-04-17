Томск, 17 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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В ковидные стационары госпитализировано 12 человек. Таким образом, общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 128 642.

Выздоровели к настоящему времени 125 759, в том числе 174 за сутки. Жертвами COVID-19 стали 810 человек.