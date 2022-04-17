Элиста, 17 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Калмыкии почтили память ветерана Великой Отечественной войны, участника боёв на Миус-фронте Ивана Павловича Вдовицкого, скончавшегося в начале марта. Фронтовик не дожил до своего 97-летия месяц, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Калмыкии.

Ветеран

Иван Павлович родился в селе Большая Джалга на Ставрополье, а детство его прошло в Яшалтинском районе Калмыкии. Ему исполнилось 16 лет, когда началась Великая Отечественная война. Спустя год он отправился добровольцем на фронт. Иван отучился в школе снайперов, затем был зачислен в 107-й полк 34-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии. Принимал участие в освобождении Калмыкии и Ростовской области. Тяжёлое ранение фронтовик получил в боях на Миус-фронте и после долгого восстановления был направлен в Заполярье сапёром, оттуда — в Северную Норвегию.

Иван Вдовицкий был поощрён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над фашистской Германией» и другими наградами.

После войны Иван Вдовицкий вернулся в село Яшалта, где преподавал физкультуру, затем стал заведующим районо. Иван Павлович – заслуженный учитель Калмыцкой АССР.

Вместе с супругой Иван Вдовицкий воспитал троих детей, пятерых внуков и четверых правнуков.